Общество

Если по телефону просят сказать личную информация - это звонят мошенники, предупредили псковичей в Соцфонде

В Псковской области участились случаи звонков неизвестных граждан с целью получения персональных данных. Мошенники придумывают для этого новые схемы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении социального фонда России по Псковской области.

Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты Отделения СФР по Псковской области не запрашивают по телефону личные данные граждан, в том числе СНИЛС, банковских счетов, пластиковых карт. Если по телефону просят предоставить такую информацию, то это — мошенники.

«Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением платных услуг или перерасчетом выплат. Иногда они сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Необходимо быть бдительным и не продолжать подозрительный разговор с незнакомым человеком, — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Отделение фонда оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн на портале госуслуг. Причем, всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или проактивно на основании имеющихся у регионального отделения СФР данных.

Для уточнения информации о том, положены ли какие-то льготы, компенсации, перерасчеты и другие меры поддержки, можно обратиться по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8-800-200-00-98. (пн-чт с 8.30 до 18.00, пт 8.30-15.30).

Также для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:

— в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Псковской области;

— в электронную приёмную на сайте СФР.