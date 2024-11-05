Общество

Учащиеся школы №23 в Пскове приступят к занятиям в обычном режиме 11 ноября

11 ноября учащиеся приступают к занятиям в школе №23 в Пскове в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Запланированные работы полностью закончены. За последний месяц устранены все недоделки, а также проведены дополнительные работы за счет городского бюджета. В помещениях сейчас идёт уборка, расстановка мебели и учебных пособий», - рассказал Борис Елкин.

Напомним, что капитальный ремонт в Пскове продолжается в школе №2, подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков.