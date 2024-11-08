Общество

11% псковичек сталкивались с негативной реакцией работодателя на беременность – опрос

В Пскове 53% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 13% — во втором, 6% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие женщины из Пскова, имеющие детей.

Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.

47% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 31% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 11% респондентов.

Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 65% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.