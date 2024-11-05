Общество

Судьи Ольга Жбанова и Игорь Белкин рекомендованы на новые посты в Псковской области

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 8 ноября. На заседании были предложены кандидатуры на должности судьи Псковского областного суда и судьи Псковского городского суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

На должность судьи Псковского областного суда рекомендована Ольга Жбанова, судья Псковского городского суда. А на должность судьи Псковского городского суда рекомендован Игорь Белкин, мировой судья судебного участка №28 в границах административно-территориальной единицы «город Псков».

Кроме того, был рассмотрен иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.