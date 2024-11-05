Общество

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове закроют для установки зимних украшений

С 11 ноября парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове временно прекращает работу для подготовки к зимнему сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

В ближайшее время в парк привезут оборудование: светящиеся снежные украшения, ель, гирлянды и многое другое.

«Мы делаем совсем небольшую паузу, чтобы превратить парк в настоящую зимнюю сказку! - пояснили в администрации «Волшебной горы». - Нам нужно время, чтобы всё это подключить и создать для вас потрясающую атмосферу. И уже в декабре мы будем наслаждаться волшебством вокруг и устраивать незабываемые зимние приключения!»