Общество

Почти 80 млн рублей готовы выделить в Псковской области на препараты для снижения сахара в крови

78,3 миллиона рублей готовы выделить в Псковской области на закупку препаратов, снижающих уровень сахара в крови, следует из документов на сайте госзакупок.

Из них 8,7 миллиона рублей будет выделено на закупку препарата для профилактики пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, находящихся на диспансерном наблюдении.

Заказчиком выступило государственное казенное учреждение здравоохранения Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения».

Всего будет закуплено 1 200 000 единиц препарата «Дапаглифлозин». Обеспечение данными гипогликемическими препаратами планируется осуществлять на протяжении 2025 года.