Общество

Демонстрационный экзамен может стать обязательным для выпускников колледжей

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой внесла в Госдуму законопроект о закреплении демонстрационного экзамена в качестве основной формы государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В настоящее время демонстрационный экзамен не является обязательной формой аттестации для выпускников российских колледжей и техникумов. При этом в некоторых учебных заведениях по одной и той же специальности выпускники могут сдавать демонстрационный экзамен, а в других - проходить аттестацию в традиционной форме. Сенаторы предлагают сделать демонстрационный экзамен основной формой аттестации по образовательным программам (СПО).

«Демонстрационный экзамен проводится в условиях и на оборудовании, максимально приближенном к конкретному производству. Это позволяет работодателям оценить прикладные навыки, возможности выпускников организаций СПО для последующего трудоустройства», - процитировали Гумерову в пресс-службе верхней палаты парламента.

Согласно законопроекту, полномочия по обеспечению проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена предлагается передать из ведения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в ведение органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Также предлагается признать демонстрационный экзамен в системе независимой оценки квалификации. Свидетельства о квалификации по его итогам будут включены в электронный реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.