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Общество

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями и продающих датчики

09.11.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам.

«МЧС России не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112. Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС РФ пояснили, что в регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Подчеркивается, что для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей извещатели устанавливаются бесплатно.

«Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 миллионов пожарных извещателей. В передовиках - Башкортостан. В среднем ежегодно благодаря сработке приборов удается спастись 750 гражданам, половина из них - дети. И это только учтенные случаи. На самом деле спасенных жизней в разы больше», - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Кроме того, в ведомстве отметили, что купить пожарный извещатель может каждый в магазине или на маркетплейсе, а его цена зависит от характеристик, пишет РИА Новости. Так, например, дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но возможностей у него больше: при задымлении он отправляет оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.

Теги: #МЧС #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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