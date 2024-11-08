Общество

В РФ нет риска распространения заболеваемости энтеровирусными инфекциями, заверили в Роспотребнадзоре

Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы открыли горячую линию, вы знаете, и на эту горячую линию не пришло ни одного горячего вопроса по поводу того, что человек приехал из Турции и чувствует себя плохо. Это действительно так. В нашей системе мониторинга обращений по поводу какого-то недомогания у лиц, вернувшихся из Турции за прошедшие полтора месяца, зарегистрировано три, не более того. Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки - это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим», - сказала Анна Попова журналистам.

При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции, пишет РИА Новости. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.

«На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет», - отметила Анна Попова.