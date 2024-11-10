Общество

Правительство России утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов с Дальнего Востока

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин сегодня, 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РИА Новости.

Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.

«Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. <…> Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов», - прокомментировали в правительстве страны.

Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.