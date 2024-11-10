Общество

При нехватке денег 83% жителей СЗФО экономят на одежде и аксессуарах — опрос

Ко Всемирному дню шопинга, который отмечают 11 ноября, аналитики hh.ru провели опрос и узнали, как много средств тратят жители СЗФО на одежду и другие личные вещи.

Исследование показывает, что в 2024 году 60% местных респондентов, прошедших опрос, тратят часть своей ежемесячной зарплаты на одежду и обувь. При этом лишь 11% опрошенных заявили, что одежда и обувь являются одной из самых больших статей расходов в их бюджете.

Примечательно, что в случае нехватки средств местные респонденты в первую очередь отказываются именно от покупки одежды и аксессуаров – об этом заявили сразу 83% респондентов.

В региональном разрезе больше других тратят кровные средства на одежду, аксессуары, украшения и обувь жители Алтайского края (74%), Тюменской области (74%) и Кемеровской области (72%). Близко к ним по тратам на внешний вид оказались жители Башкирии и Ленобласти (по 70%). А вот меньше других в России готовы отдавать денег за одежду и обувь респонденты из Омской области (52%), ХМАО (56%) и Воронежской области (56%).

Судя по итогам опроса hh.ru, в разрезе профессиональных сфер больше других следят за внешним видом и вкладываются в свой лук топ-менеджеры (сразу 77% положительных ответов). Любят порадовать себя покупками бухгалтеры и финансисты (74%), маркетологи и пиарщики, работники ритейла (74%) и представители сферы «Строительство и недвижимость» (71%). А вот реже других тратят деньги на одежду и другие похожие покупки респонденты из сферы «Искусство и масс-медиа» (лишь 40% положительных ответов) и рабочие (45%).

Интересно, что в разрезе возраста большая часть тех, кто тратит деньги на одежду в этом году пришлась на респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (сразу 70% положительных ответов от людей этого возраста).