Общество

Псковское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «Всё для мужчин» на закупку стиральной машины

В Псковское УФАС поступила жалоба от на закупку стиральной машины для регионального ресурсного центра Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Заявитель утверждал, что заказчик неправомерно изменил цену контракта и незаконно признал заявку победителя, которая не содержала указания на товарный знак.

Комиссия проверила заявки участников и обнаружила, что на закупку подали две заявки. Характеристики товаров у обоих участников соответствовали требованиям, установленным законом.

Согласно приказу Минфина №126н, подтверждением страны происхождения товара является указание её в заявке. Комиссия правомерно изменила цену контракта победителя на 15%, руководствуясь этим приказом.

В результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки комиссия Псковского УФАС России признала жалобу ООО «Все для мужчин» необоснованной.