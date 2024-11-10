Общество

За неделю у псковичей изъяли 15 боеприпасов

Двенадцать нарушений законодательства в области оборота оружия выявили росгвардейцы в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С 4 по 10 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли 5 единиц оружия и 15 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.