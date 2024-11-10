«Постскриптум»: Нацпроекты в Псковской области, завершение «дистанционки» и камбэк Трампа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 ноября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Олег Добрынин и Константин Калиниченко:
- Камбэк Трампа – это коснется каждого?
- Двойной удар – мокрый снег и ветер оставили без электричества почти 9 тысяч жителей региона.
- Туризм и культура – отлично, дороги – хорошо, а образование провисло – как исполняются нацпроекты в Псковской области?
- Окружение продолжается: на минувшей неделе в Бежаницком округе назначена новая глава муниципалитета.
- Снова в школу – образовательные учреждения Пскова снова работают в очном режиме, карантин завершен.
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.