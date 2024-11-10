Общество

Участники акции «БумБатл» из Псковской области уже собрали более 35 тонн макулатуры

В Псковской области продолжается масштабный сбор макулатуры в рамках акции «БумБатл» движения «Экосистема». Инициатива проводится в поддержку президентского национального проекта «Экология». За 1,5 месяца экоактивисты со всей страны смогли собрать более 129 млн кг бумажного сырья. Промежуточный результат Псковской области - 35 тонн макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Бумагу в пункты приема приносят волонтеры и местные жители, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы, детские сады, колледжи и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы для того, чтобы внести свой вклад в экологию региона и привлечь внимание жителей к вопросам осознанного и разумного потребления природных ресурсов.

Врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ксения Григорьева отметила, что жители региона не первый год массово поддерживают эту масштабную экологическую акцию. Она поблагодарила участников «БумБатла» за активность и искреннее желание внести практический вклад в дело сохранения природных ресурсов. «Участие в акции «БумБатл» для каждого человека - небольшой шаг на пути сохранения экологии своего региона, но в масштабах целой страны это существенный вклад в заботу о нашей природе», — подчеркнула Ксения Григорьева.

Всего с момента старта всероссийской акции «БумБатл» к сбору макулатуры присоединились более 1,8 млн человек из всех 89 регионов страны. Для участия в акции зарегистрировались более 4200 семей России.

«БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Побороться за первенство в индивидуальном зачёте можно до 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходит в поддержку нацпроекта «Экология». С 2023 года соорганизатором проекта выступает всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За всё время проведения акции в ней приняли участие более 5,9 миллиона человек, которые собрали более 161 тысячи тонн макулатуры.