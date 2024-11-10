Общество

Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Горизонт» за отказ поставлять топливо

ООО «Горизонт» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков по заявлению управления автомобильных дорог Псковской области в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку дизельного топлива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

ООО «Горизонт» выиграло электронный аукцион на поставку дизельного топлива. Заказчик и ООО «Горизонт» 5 августа заключили контракт. Согласно контракту, ООО «Горизонт» должно было осуществлять поставку топлива по заявкам заказчика с даты заключения контракта по 15 октября включительно.

При рассмотрении материалов комиссия Псковского УФАС России учитывала социальную значимость рассматриваемой закупки с учетом специфики деятельности заказчика, которую он осуществлял в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», при этом объем поставок, исполненных ООО «Горизонт», составил всего 39,1%. Также учитывалось, что ООО «Горизонт» не предоставило пояснений о причинах неисполнения контракта.

Комиссия Псковского УФАС России установила, что согласно информации, размещенной в ЕИС, ООО «Горизонт» заключило 42 контракта, из которых: 20 находится на исполнении, 19 исполнено, по 3 исполнение прекратили, по двум из которых в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта. Кроме того, установили, что ранее сведения об обществе уже включались в реестр недобросовестных поставщиков, что свидетельствует о систематическом нарушении обязательств.

Комиссия Псковского УФАС России усмотрела в действиях ООО «Горизонт» недобросовестное поведение, в связи с чем пришло к выводу о включении в РНП на 2 года.