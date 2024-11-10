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Как спастись от осеннего авитаминоза и сезонных заболеваний, ответила врач

Осенью многие люди сталкиваются с проблемой авитаминоза и сезонных заболеваний. В этот период иммунитет ослаблен, и организм становится более уязвимым к инфекциям и вирусам. Врач-терапевт Наталья Леонтьева поделилась советами о том, как избежать этих проблем и сохранить здоровье.

По словам врача, в основе здоровья лежит правильное питание. Для поддержания иммунитета необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и минералами.

«Включите в свой рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но только после консультации с врачом», - акцентирует внимание доктор.

Кроме того, стоит позаботиться о кишечнике, так как он играет важную роль в поддержании иммунитета. Для его здоровья и функционирования необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах и зерновых продуктах. Также важно поддерживать нормальную микрофлору кишечника с помощью пробиотиков и пребиотиков.

«Регулярные физические упражнения помогают укрепить иммунитет и улучшить настроение. Даже небольшая прогулка или зарядка каждое утро могут существенно повлиять на ваше здоровье. Не игнорируйте закаливание. Оно помогает организму адаптироваться к изменениям внешней среды и укрепляет иммунитет. Начинайте закаливающие процедуры постепенно и следите за своим самочувствием», - советует Наталья Леонтьева.

Также в осенний период особенно важно соблюдать правила гигиены. Для этого нужно регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и не забывать про дезинфекцию дома, пишет RuNews24.ru.

«Осенью организму требуется больше времени для восстановления, поэтому важно уделять достаточно времени отдыху и сну. Спите не менее 7–8 часов в сутки и обеспечьте себе комфортные условия для сна», - резюмирует эксперт.