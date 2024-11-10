Фотофакт: Псков готовится к зиме

Юрий Сорокин передал два теннисных стола пушкиногорской школе

Мельницу будут собирать в Пскове на конкурсе «Лучший столяр»

Госдума приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

Сотрудничество колледжей и предприятий может помочь в решении проблемы дефицита кадров — Елена Даньшова