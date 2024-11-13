Общество

Чем старше псковичи, тем актуальнее для них фраза «Никого не слушай» – опрос

Если бы существовала возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самим собой, то псковичи чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросил псковичей в возрасте 30, 40 и 50 лет, какой совет они дали бы, встретившись с собой на 10 лет моложе.

Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, то те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой «Всё правильно делаешь, продолжай!» (16% опрошенных, самый частый вариант ответа). Среди 30-летних наиболее популярен совет «Учись!» (15%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 10%).

На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 11%). 40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 7%). 50-летние же сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 11%).

Среди 30-летних по 8% голосов набрали такие ответы как «Всё правильно делаешь, продолжай!», «Береги здоровье!» и «Будь решительнее!». Среди 40-летних — советы «Выбери другую профессию!», «Не жди — действуй!» и «Трудись больше!» (по 7% голосов). Среди 50-летних на третьем месте — призыв к бережному отношению к своему здоровью (7%).

Для 6% 40-летних важным оказалось найти новую хорошую работу, а «Держаться за свою работу» посоветовали бы 4% 50-летних.

Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза «Никого не слушай» (4% среди 30-летних, 5% среди 40-летних, 7% среди 50-летних). Призыв «Не доверяй никому!» среди молодежи звучал чаще, чем среди представителей более старших поколений. 30- и 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений, чем респонденты в возрасте 50 лет (по 8% против 4% соответственно).