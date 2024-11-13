Общество

В России создадут центры совместного пребывания для детей и родителей

Центры для совместного пребывания детей и родителей планируют создать в России, чтобы не разлучать семьи, попавшие в трудные жизненные ситуации. Об этом сообщила журналистам на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«Сегодня важным шагом для института уполномоченных станет создание новой инфраструктуры центров совместного пребывания детей и родителей, когда мы не разлучаем, а помещаем их в вот такие стационары и работаем и с семьей, и с ребенком», - сказала она.

Львова-Белова добавила, что ее аппарат проводит всероссийскую инспекцию, в ходе которой делается анализ существующих мер поддержки. Аппаратом омбудсмена сформулированы предложения по реформированию системы профилактики сиротства, пишет ТАСС.

«Это будет изменение госзаданий. Это будет переформатирование учреждений со стационарного размещения на помощь семьям, на полустационар, на выездные службы, на работу с семьями на дому. Это будут государственные программы, которые будут адресно работать на профилактику социального сиротства», - уточнила она.