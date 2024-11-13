Общество

«ТОПовый десант» в Пскове завершил осеннюю серию акций

Организаторы проекта «ТОПовый десант» завершили осеннюю серию акций, в ходе которой около 80 подростков в возрасте от 14 до 17 лет проявили себя в различных социальных инициативах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фотографии: Псковский городской молодёжный центр

За время реализации проекта появились новые отряды волонтёров, в частности, был сформирован отряд «Заря», а состав первого отряда «Юность» значительно увеличился. Участники проекта активно участвовали в субботниках, оказывали адресную помощь жителям Пскова и поддерживали благотворительные организации, такие как детский фонд, фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социальный городок».

Волонтёры также сотрудничали с «Экобазой» Пскова, помогая в сортировке мусора и проведении акции «Бумбаттл». Особое внимание уделялось заботе о животных: участники выгуливали собак из приюта «Шанс» и приводили в порядок приют «Лесопилка». Совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков проводились антинаркотические рейды по закрашиванию рекламы наркошопов. К тому же, были приведены в порядок места для буккроссинга и территория возле молодёжного центра Пскова.

Проект «ТОПовый десант», реализуемый при поддержке Росмолодежи и «Росмолодёжь.Гранты», даёт подросткам возможность провести осенние каникулы с пользой, участвуя в важных социальных проектах и улучшая городское пространство, добавили в молодежном центре.