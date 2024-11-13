Общество

Форум старшеклассников «Голос молодежи» открылся в Пскове

В Пскове 13 ноября состоялось открытие форума старшеклассников «Голос молодежи», в котором принимают участие 85 учащихся 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это мероприятие, организованное при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ и правительства Псковской области, стало первой площадкой для школьников, интересующихся процессом организации выборов и деятельностью избирательных комиссий.

«Я хочу сказать, что форум, надеюсь, пройдет хорошо и заложит традицию проведения этих форумов в дальнейшем. И мы очень рады, что Михаил Юрьевич Ведерников (губернатор Псковской области - ред.) всегда уделяет большое внимание общению с молодежью и со школьниками, со старшеклассниками. Я хочу поблагодарить участников за то, что они помогают избирательным комиссиям у себя в районах в качестве волонтеров, в качестве сотрудников. Помогают и работают. Для нас это очень важно. Мы считаем, что вы - наше будущее, что вы - люди, которые потом придут в избирательную систему в Псковской области», - выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В открытии форума принял участие глава региона Михаил Ведерников, который подчеркнул важность вовлечения молодежи в политическую жизнь и формирования активной гражданской позиции. Форум стал значимым шагом в развитии политической культуры среди молодежи Псковской области.

Добавим, в ходе форума старшеклассники получили уникальную возможность познакомиться с работой Избирательной комиссии Псковской области, пообщаться с представителями региональных отделений политических партий и узнать о их программах и направлениях деятельности. Мероприятие направлено на повышение компетенций и знаний молодежи в области избирательного процесса.