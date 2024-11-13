Общество

Зубр: сила, выдержка и мощь

Сегодня отдел специального назначения «Зубр» - одно из ведущих структурных подразделений уголовно-исполнительной системы региона, и без преувеличения именно это подразделение является главной гордостью УФСИН России по Псковской области. В ведомстве подготовили материал, посвященный 34-летию со дня создания отделов специального назначения уголовно-исполнительной системы.

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области сформирован в 1991 году. Тогда сотрудникам нового подразделения руководство поставило задачи по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы в Псковской области, поиску и захвату особо опасных преступников, обеспечению безопасности на спецмероприятиях, освобождению захваченных осужденными заложников, а также по охране должностных лиц ведомства.

Боевой путь

Первым командиром подразделения стал Геннадий Качурин. Именно он занимался комплектованием отряда и решением материально-технических вопросов. Собственной базы дислокации у отряда в составе 16 бойцов на тот момент не было, поэтому по договоренности с псковской дивизией ВДВ сотрудники раз в неделю ездили на армейский полигон и проводили стрельбы из различного вида оружия, а физической подготовкой занимались в спортивном зале УВД.

После ввода в декабре 1994 года в Чеченскую республику федеральных войск с целью наведения там конституционного порядка и ликвидации незаконных вооруженных формирований уже в феврале-марте 1995 года отряд успешно осуществлял охрану Федерального правительства Чеченской республики в г. Грозном. В августе 1995 года нес службу на фильтрационном пункте в столице Чечни. Сотрудники отдела принимали участие в охране общественного порядка в Чеченской республике в 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 и 2011 годах. За смелые и решительные действия, за проявленные мужество и героизм при выполнении служебно-боевых задач многие сотрудники ОСН «Зубр» были награждены государственными наградами.

Особая гордость

В 1999 году отряд был реорганизован в отдел и получил название «Зубр». Бойцы атрибутику выбрали сами и выбором довольны до сих пор: зубр — сильный, могучий трехметровый бык, не имеющий врагов в природе.

Сегодня база отдела Зубр, расположенная в исторической части Пскова, - особая гордость отдела. У сотрудников есть все для того, чтобы качественно нести службу и выполнять свои обязанности. В их распоряжении два оборудованных спортзала, современное вооружение, оперативно-технические и специальные средства, оптические приборы, средства инженерного обеспечения и связи, автотранспорта, современная оргтехника, военно-химическое имущество, инвентарь.

Трагический март 2000 года

Даты 8 и 16 марта 2000 года для всего отдела - особенные. Во время очередной командировки на Северный Кавказ подразделение потеряло двух бойцов. Тогда шли тяжелые бои в Урус-Мартановском районе, силовики освобождали село Комсомольское, где укрепилась почти двухтысячная банда Руслана Гелаева. Алексей Ширяев погиб от взрыва гранаты, закрыв своим телом товарищей. Ровно через неделю псковский «Зубр» понес еще одну утрату - Владислава Байгатова. Сослуживцы помнят своих погибших товарищей, регулярно посещают места их захоронения, отдают дань памяти и возлагают цветы.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Комсомольское, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации инструктору штурмового отделения ОСН младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Юрьевичу Ширяеву, посмертно награжден Орденом Мужества инструктор-снайпер штурмового отделения ОСН лейтенант внутренней службы Владислав Минетович Байгатов. Их имена навсегда вписаны в историческую летопись не только ведомства, но региона и всей страны.

«Зубрята»

Отдел специального назначения «Зубр» невозможно представить без военно-патриотического клуба «Зубренок». Образованный в 2011 году с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении отечественной истории, духовно-нравственного, патриотического, физического воспитания, освоения воинских профессий, подготовки к несению службы в армии, различных силовых ведомствах он взрастил и воспитал не одно поколение псковичей, любящих свой город и страну. Эта та молодежь, которая, глядя на своих старших товарищей-наставников, учится быть честными и мужественными, не бояться трудностей и всегда стремиться к высокому результату.

Более 10 лет бессменным руководителем ВПК «Зубренок» является инструктор штурмового отделения ОСН «Зубр» майор внутренней службы Андрей Мусатов. Под его руководством юные подшефные отдела участвуют в различных патриотических, общественно-значимых мероприятиях как областного, так и всероссийского уровня, занимают лидирующие позиции в спортивных состязаниях, военно-спортивных эстафетах. Сейчас клуб посещает порядка 40 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия проходят три раза в неделю в две смены.

Наши дни

Сегодня база отдела Зубр имеет все бытовые условия для того, чтобы сотрудники качественно несли службу и выполняли свои ежедневные обязанности.

Для бойцов каждодневная служба – это, в первую очередь, изнурительные тренировки, внезапные выезды, которые порой могут длиться месяцами, специальные операции, связанные с повышенным риском. Так, благодаря профессионально-грамотным действиям сотрудников «Зубра» в мае 2011 года были успешно освобождены заложники из числа медперсонала, взятые осужденными в исправительной колонии строгого режима.

За более чем 30-тилетнюю историю отдела специального назначения через него прошли и воспитались 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта, которые защищали честь страны в различных видах спорта, международных соревнованиях, чемпионатах мира. Сотрудники отдела ежегодно участвуют в спартакиадах псковской региональной организации Динамо и УФСИН России по Псковской области практически по всем видам спорта, где регулярно занимают призовые места.

Отделом специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области накоплен большой профессиональный и боевой опыт, что дает право называть его гарантом спокойной обстановки в исправительных учреждениях области. Создан сплоченный коллектив как руководства, так и личного состава, который способен выполнять поставленные перед ним задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и на территориях, где введено чрезвычайное положение, в районах вооруженных конфликтов. Сотрудники отдела специального назначения «Зубр» готовы к любым ситуациями они неоднократно это доказывали.

По материалам пресс-службы УФСИН России по Псковской области