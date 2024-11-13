Общество

Псковский студент примет участие в Дубайском оперном балу в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах пройдёт международный бизнес-форум «Мир возможностей» с 13 по 15 ноября. Форум ежегодно объединяет лидеров российского и международного бизнеса для сотрудничества в новых глобальных условиях. Участие в нем принимает студент из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодёжной политике Псковской области

Завершающим событием форума станет III Дубайский оперный бал, объединяющий культуры и традиции Востока и Запада, а также укрепляющий международное молодёжное сообщество.

Псковский регион на III Дубайском оперном балу представит Роман Москвин — студент Псковского медицинского колледжа, который учится по направлению «Лечебное дело».

На балу выступят 30 молодых дебютантов в возрасте от 18 до 35 лет в составе 15 пар.

Они покажут своё танцевальное мастерство и станут главными действующими лицами бала.