Общество

День правовой помощи детям состоится в Псковской области

В Псковской области пройдёт всероссийский День правовой помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 20 ноября. Это событие организует управление Минюста России по Псковской области в сотрудничестве с правозащитными органами, адвокатами и нотариусами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Приглашаются дети, их законные представители, а также все, кто собирается взять в семью ребенка, обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам устройства ребенка на воспитание в семью. Специалисты будут готовы проконсультировать по следующим темам:

Социальные вопросы и проблемы семейного законодательства.

Трудовая деятельность и поступление в высшие и средние специализированные образовательные учреждения.

Другие правовые вопросы, связанные с детьми.

Контактный телефон: (8112) 33-10-96, добавочный 211.