Общество

Виктор Мусатов: Псковская область полностью укомплектовала лесопожарные станции благодаря нацпроекту

Псковская область благодаря нацпроекту «Экономика» полностью укомплектовала техникой свои лесопожарные станции. Об этом на онлайн-брифинге о ходе реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

«Такого технологического рывка не было никогда», – отметил Виктор Мусатов.

В рамках нацроекта «Экономика» было приобретено 99 единиц лесопожарной техники.

По словам Виктора Мусатова, на сегодняшний день все станции полностью соответствуют установленным требованиям. Важным шагом стало увеличение количества лесопожарных станций до 11, что соответствует числу лесничеств в регионе. Это решение направлено на повышение оперативности реагирования на возможные возгорания.

«Чем ближе концентрация сил и средств, которые будут задействованы в тушении лесных пожаров, к возможным источникам возгорания, тем выше оперативность. Соответственно, это позволит сократить площадь тушения лесных пожаров и повысить общую эффективность работы лесопожарной службы», — отметил Виктор Мусатов.

Гость студии добавил, что увеличение числа станций и улучшение технического оснащения создают дополнительные возможности для защиты лесов региона от пожаров, что является важной частью работы в рамках нацпроекта «Экология» и крупным приоритетом.