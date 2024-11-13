Общество

В Невельском округе простились с ветераном Борисом Ивановым

В Невельском муниципальном округе простились с участником Великой Отечественной войны Борисом Ивановым. Об этом сообщил глава Невельского округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: глава Невельского округа Олег Майоров / Telegram

«Это один из наших фронтовиков, кто мужественно освобождал нашу страну от фашизма и дошел до Берлина. Жизнь Бориса Николаевича является яркой страницей истории Невельского района и предметом нашей гордости. С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше и меньше, но не слабеет наша память и наша благодарность», - написал Олег Майоров.

Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана.