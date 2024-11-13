«Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об итогах сессии и сезонных заболеваниях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 ноября.
Сегодня депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко рассказала об опасности и особенностях внебольничной пневмонии. Кроме того, речь шла о модернизации в сфере здравоохранения.
Также ведущий Константин Калиниченко узнал мнение Анастасии Повторейко о предложении ввести обязательное распределение студентов-медиков.