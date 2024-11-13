Общество

День рождения Деда Мороза и шоу мыльных пузырей ждут псковичей на выходных

День рождения Деда Мороза, мыльные пузыри — мероприятия этих выходных в торговых центрах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрациях ТЦ.

Дед Мороз отметит свой день рождения в торговом центре «Максимус» 17 ноября, в преддверии праздника. Развлекательная программа начнется в 13:00 на уличной площадке, и, конечно же, главным героем станет сам Дед Мороз.

Кроме того, в это же воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет шоу гигантских мыльных пузырей. Мероприятие стартует в 16:00 в центральном атриуме.

Жители и гости города смогут насладиться волшебством мыльных пузырей, а также получить бесплатные фотографии, которые будут опубликованы в социальных сетях «Акваполиса» — на празднике будет работать профессиональный фотограф.

Вход на оба мероприятия свободный.