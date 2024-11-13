Общество

«Королеву бикини» выбирают в рамках «Мисс Псков»

Голосование в номинации «Королева бикини» на конкурсе «Мисс Псков» началось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Федор Егоров

Голосование проходит для участниц категории «Мисс».

«Сам конкурсный этап и фотосъемка проходили в летней атмосфере, несмотря на погоду! И это все потому что принимающей стороной был аквапарк «Акваполис», - рассказали организаторы.

Стоит отметить, что после мероприятия и фотографирования девушки смогли провести время и отдохнуть непосредственно в аквапарке, зарядившись энергией и силами для новых репетиций и мероприятий.

Голосование за «Королеву бикини» участниц категории «Мисс» проходит в официальном канале аквапарка в Telegram.