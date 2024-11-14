Президент назначил Ольгу Захарову председателем Псковского районного суда

Указом президента Российской Федерации назначен новый председатель Псковского районного суда сегодня, 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Псковской области
Указом № 981 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» председателем Псковского районного суда назначена Ольга Захарова.