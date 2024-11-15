Общество

В новом году 66% псковичей ожидают повышения зарплаты — опрос

У 66% псковичей основные ожидания от работы в новом году связаны с повышением зарплаты. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные горожане из Пскова.

66% псковичей в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 26% — адекватности от руководства, 24% — новых интересных задач. На улучшение условий труда надеются 19%, на расширение компенсационного пакета — 17%. 12% мечтают о снижении нагрузки, а 11% надеются на признание их заслуг перед компанией. Ничего не ждут от работы только 4% псковичей.

У мужчин и женщин основные надежда — на повышение зарплаты, но женщины чаще мужчин заявляли об этом (66% против 60% соответственно). Помимо роста дохода, женщины чаще мужчин ждут в новом году адекватности от руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчины же больше надеются на новые интересные задачи и на признание услуг.

Молодые люди чаще тех, кто старше, хотели бы в новом году построить продуктивные отношения с руководством, работать над новыми интересными задачами в более комфортных условиях, а те, кому более 45 лет, гораздо чаще тех, кто моложе, мечтают о повышении зарплаты и о стабильной работе компании.