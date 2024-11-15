Общество

Каждый день ощущают себя счастливыми 30% жителей СЗФО — опрос

Каждый день ощущают себя счастливыми 30% респондентов из регионов СЗФО, чаще такое чувство характерно для женщин 29% — против 24% среди мужчин. К такому выводу пришли аналитики сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогу опроса, в котором приняли участие почти порядка 4 тысяч местных жителей в возрасте от 18 до 55 лет и старше.

2-3 раза в неделю посещает ощущение счастья еще 17% респондентов, максимум 1 раз в неделю испытывают счастье в работе или вообще по жизни лишь 4% опрошенных. Каждый третий респондент в СЗФО (30%) сказал, что чувствует себя на вершине эмоций только время от времени. А вот каждый пятый или 19% признались, что вообще не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

На вопрос, что же делает людей счастливыми, респонденты могли выбирать несколько ответов, и половина (51%) опрошенных в СЗФО назвали общение с близкими и родными людьми, а также путешествия и отдых. Еще 47% сказали про ощущение себя здоровым. Также в топе «таблеток для счастья» повышение зарплаты (42%), прогулки на свежем воздухе (40%), достижение карьерных целей (33%), книги, фильмы и музыка (35%), регулярные занятия фитнесом (20%). Среди других вариантов, которые респонденты предложили сами: видеоигры, еда, жена, домашние животные и даже одиночество.