Общество

В Госдуму внесли законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет

Члены комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств во главе с председателем Леонидом Калашниковым внесли в палату парламента законопроект, предусматривающий введение обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Документ опубликован в базе данных Государственной Думы.

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», - указано в документе.

Необходимые изменения предусмотрены в законе «О гражданстве Российской Федерации». Также предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, пишет ТАСС.

Решение о приёме в гражданство вступает в силу со дня принесения присяги гражданина Российской Федерации. Если присяга не принесена лицом в течение одного года со дня принятия решения о приёме в гражданство Российской Федерации, такое решение считается недействительным со дня его принятия.

Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения присяги лицом в связи с его смертью.