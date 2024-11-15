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У РВИО и псковских музеев общие цели – Александр Борисов

У регионального отделения РВИО и музеев - общая цель: популяризация истории, стремление привить любовь к ней. Об этом председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы выделил три основных направления работы Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Первое — это увековечение памяти героев. Второе — это взаимодействие с музеями Псковской области. И третье — это поддержка военных реконструкторов, фестивалей, которые регулярно проходят у нас в Псковской области и привлекают большое внимание, собирают много зрителей и участников. На мой взгляд, со всеми тремя задачами наше реготделение вместе с партнерами справляется успешно», – сказал Александр Борисов.

Благодаря Российскому военно-историческому обществу на территории Псковской области реализован ряд таких проектов по сохранению исторической памяти героев российской истории как памятник Александру Невскому с дружиной в деревне Самолва, Монумент «Знамя Победы» в Идрице. Недавно городские власти Пскова дали согласие на установку памятника князю Довмонту.

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«Я благодарен руководству города Пскова за то, что подобного рода решение наконец принято. Я говорил об этом неоднократно. На мой взгляд, история князя Довмонта, его вклад в защиту Руси - пока недостаточно широко раскрыты. В тысячелетней истории Пскова события, связанные с князем Довмонтом, может быть, даже были некой вершиной, пиком военного успеха. Это герой, символ обороны наших рубежей, символ защиты нашей родины. На мой взгляд, Довмонт (Тимофей) - человек, который, вне всякого сомнения заслуживает памятника в городе Пскове», – добавил председатель Псковского реготделения РВИО.

Военно-историческое общество также выступает партнером ряда проектов, связанных с военной историей и ее героями, которые реализуют музеи Псковской области, в частности Псковский музей-заповедник и Музей-заповедник «Изборск».

«Мы стараемся взаимодействовать с нашими музеями, федеральными музеями, которые находятся в Псковской области. Считаем это важным делом, потому что мы общее дело делаем. Совместными усилиями мы сможем принести больше пользы в изучении и сохранении истории (в том числе военной) нашего края. Поддержка фестивалей исторической реконструкции - это важная часть нашей работы, пропаганды любви к истории. Смысл подписания соглашений между Военно-историческим обществом и различными региональными музеями один - наладить сотрудничество, информационную поддержку. У каждой организации есть ресурсы, которыми неплохо было бы поделиться с партнерами. Это информационные ресурсы, деловые связи или, может быть, даже какие-то материальные ресурсы. В этом взаимодействии, в этой синергии должно выражаться сотрудничество», – уточнил Александр Борисов.