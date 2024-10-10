Общество

Памятник князю Довмонту поставят в Пскове

Градостроительный совет Пскова совместно с главой города Борисом Елкиным утвердил концепцию памятника князю Довмонту. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Вопрос о месте установки монумента обсудят отдельно. По словам Бориса Елкина, это нужно, «чтобы скульптура великого исторического деятеля органично вписалась в городскую среду».

Напомним, ранее состоялась примерка гипсового памятника князю Довмонту. Скульптуру ставили на участке, ограниченном улицей Леона Поземского и Советской набережной в Пскове.