Общество

Спрос на занятия живописью увеличился на 122% – аналитики

Спрос на занятия живописью увеличился на 122%. В современном мире искусство и творчество охватывают множество направлений и навыков, которые помогают человеку раскрывать свой потенциал и находить способы самовыражения. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие творческие направления наиболее популярны у россиян.

Увлечение искусством и ремеслом помогает и взрослым, и детям раскрыть свои таланты, развить навыки и получить радость от творчества. Например, занятия рисованием и живописью дают возможность научиться видеть и воспроизводить мир в деталях, развивая зрительное восприятие и внимание. В разделе «Изобразительное искусство» на онлайн-платформе «Авито Услуги» наиболее высокий спрос у россиян зафиксирован на занятия рисованием и живописью. Также популярны и отдельные направления в живописи: академический рисунок, композиция, иллюстрация, скетчинг. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) больше всего вырос спрос на занятия по композиции (+159%). Спрос на занятия живописью увеличился на 122%, а на занятия по иллюстрации – на 15%. Спрос на остальные виды рисования почти не изменился по сравнению с прошлым годом.

Рукоделие развивает мелкую моторику и дает чувство удовлетворения от создания чего-то своими руками. Самые популярные ремесла у россиян в октябре этого года: керамика, кройка и шитьё, лепка, вязание и работа с эпоксидной смолой. Ремесла помогают не только раскрыть творческий потенциал, но и дают возможность экспериментировать с материалами и текстурами. За год спрос на работу с керамикой увеличился на 311%, на занятия вышивкой – на 262%, а на лепку – на 225%. Самый большой рост предложения от мастеров по ремеслу валяния – увеличение на 94%. Примерно одинаково выросло предложение от специалистов по плетению и вышивке – на 84% и 83% соответственно.

Музыка не только развивает слух, ритм и координацию, но и помогает выразить эмоции через звук. Самые популярные по спросу направления в России: гитара, вокал, фортепиано, барабаны и сольфеджио. За год самый большой рост спроса на занятия по предмету теория музыки (+63%). На втором и третьем местах по росту спроса – обучение игре на баяне (+55%) и звукорежиссура (+41%).