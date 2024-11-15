Общество

В РФ более 370 тысяч студентов колледжей сдали демонстрационный экзамен

Более 370 тысяч студентов колледжей сдали демонстрационный экзамен в 2024 году, результат выполняемости зданий составил 63%. Об этом сообщила проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова.

«Итоги этого года - демонстрационный экзамен проводился в 86 регионах РФ, сдавали его более 370 тыс. обучающихся по программам СПО. Экзамен проводился на более чем 12 тыс. площадках - центрах проведения экзамена. И к оцениванию было привлечено более 40 тыс. экспертов, в том числе работодателей», - сказала она.

Наумова отметила, что 63% участников сдали экзамен, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 58%. В 2024 году планируется провести демонстрационный экзамен для 570 тыс. студентов из 3,5 тыс. колледжей, что составит 90% от всех образовательных учреждений СПО, пишет ТАСС.