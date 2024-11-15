Общество

Три мигранта не встали вовремя на воинский учет в Пскове

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе очередной проверки сотрудники проверили 11 граждан. Среди них выявили трех граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем их доставили в военный комиссариат Псковской области.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в вооруженных силах Российской Федерации.