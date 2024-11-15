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Общество

С вопросами о получении льгот обратились Псковичи в юрцентр «Земляки»

16.11.2024 12:53|ПсковКомментариев: 0

9 вопросов рассмотрели специалисты юридического центра «Земляки» в Пскове и Великих Луках, сообщает основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Как и прежде, специалисты консультировали, на этот раз – по вопросам семейного и жилищного права, получения социальных льгот, начисления индивидуального пенсионного коэффициента и по другим ситуациям. Также помогли землякам подготовить заявление по земельному участку и заявление в службу приставов по уже полученному исполнительному листу. Вместе с тем наши волонтеры продолжили работу с заявителями, которые ранее обращались», - пишет депутат.

Александр Козловский напомнил, что приемы граждан в юридическом центре «Земляки» проходят:

  • в Пскове в среду с 16:30 до 18:00. Адрес офиса – улица Некрасова, дом №29;
  • в Великих Луках в четверг с 15:00 до 17:00. Адрес офиса – улица Карла Либкнехта, дом №13А.
Теги: #Земляки
Источник: Псковская Лента Новостей
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