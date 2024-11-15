Общество

С вопросами о получении льгот обратились Псковичи в юрцентр «Земляки»

9 вопросов рассмотрели специалисты юридического центра «Земляки» в Пскове и Великих Луках, сообщает основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Как и прежде, специалисты консультировали, на этот раз – по вопросам семейного и жилищного права, получения социальных льгот, начисления индивидуального пенсионного коэффициента и по другим ситуациям. Также помогли землякам подготовить заявление по земельному участку и заявление в службу приставов по уже полученному исполнительному листу. Вместе с тем наши волонтеры продолжили работу с заявителями, которые ранее обращались», - пишет депутат.

Александр Козловский напомнил, что приемы граждан в юридическом центре «Земляки» проходят: