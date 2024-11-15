Общество

Работодатель незаконно лишил сотрудников обеденного времени

Работодатель без уведомления и согласия изменил существенные условия труда - режим работы своих сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции труда по Псковской области.

В инспекцию обратились трое работников учреждения с жалобой о том, что работодатель изменил их условия труда. В ходе проведения оценки достоверности сведений, указанных в обращении, установили, что работодатель не обеспечил работникам время для отдыха и приема пищи с возможностью покинуть рабочее место в этот период; без согласия работников исключил из рабочего распорядка время для отдыха и приема пищи, и не оплачивал это время.

Работодателю выдали предостережение трудовой инспекции о недопустимости нарушения трудового законодательства, в прокуратуру Псковской области направили информацию о необходимости возбуждения дела об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Псковской области восстановила трудовые права работников МУП «Комфорт».