Общество

Почему стоит отовсюду отвязать старый номер телефона, рассказали в Роскачестве

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, зачем удалять старый номер телефона из всех сервисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роскачестве.

Большинство номеров, которые сейчас можно приобрести в салонах сотовой связи, уже ранее использовались другими абонентами. Если пользователь отказался от номера, есть вероятность, что новый владелец получит доступ к аккаунтам на различных сервисах.

Риск кражи денег через онлайн-банк

Если клиент не сообщит в банк новый номер телефона, он не будет получать никакой информации о финансовых операциях. Поэтому важно удалить старый номер из интернет-банка, иначе СМС и пароли будут приходить новому владельцу номера. В этом случае мошенники смогут зайти в онлайн-банк, перевести деньги со счета или оформить заявку на кредит.

Есть несколько способов отвязать номер телефона от банковской карты: через онлайн-банк, в отделении банка или отправив СМС на официальный номер банка.

Ничего критичного не произойдет, если мошенники попытаются войти в аккаунт на «Госуслугах». Даже если попробовать восстановить пароль по номеру телефона, портал запросит данные паспорта, ИНН или СНИЛС.

Доступ к социальным сетям и мессенджерам

Почти все аккаунты в социальных сетях и мессенджерах привязаны к мобильным номерам. Например, войти в профиль «ВКонтакте» или Telegram не получится без номера телефона.

Чтобы найти человека в мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp, нужно просто добавить его номер в список контактов, а затем войти в приложение и выполнить поиск. Если телефон не скрыт в настройках приложения, он отобразится рядом с именем пользователя. Хорошо, если это никнейм, но многие используют в чатах свои настоящие имена и фамилии, а некоторые даже указывают должность и компанию, если это рабочий аккаунт.

Даже если включена двухфакторная аутентификация, код доступа придет на старый номер телефона, к которому привязана страница. Тогда мошенники смогут войти в аккаунт и обратиться с просьбой одолжить денег или помочь в трудной ситуации.

Помимо прочего, к аккаунтам в социальных сетях может быть привязана банковская карта, а это уже ведет к серьезным последствиям для пользователя.

Что делать, если потеряли доступ к номеру, который был привязан к аккаунтам?

В таком случае необходимо сразу же удалить номер из способов авторизации. У разных сервисов могут быть свои правила восстановления доступа и смены номера телефона, но есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам отвязать потерянный номер и привязать новый:

Вход через электронную почту. Такой способ авторизации позволит изменить номер телефона в аккаунте. Хотя проблема с двухфакторной аутентификацией все равно останется, у технической поддержки сервисов есть алгоритм восстановления доступа через письма с адреса, указанного в аккаунте. Восстановление доступа через специальные процедуры конкретного сервиса или системы. Например, для доступа к онлайн-банку может потребоваться указать данные банковской карты, а социальная сеть может запросить информацию о создании страницы или последних действиях. Обращение в техническую поддержку сервиса. Можно связаться со службой поддержки по почте, телефону или через мессенджер. Специалисты запросят дополнительную информацию, например, в банке это может быть ответ на секретный вопрос.

Важно: если вы меняете номер телефона, привязанный к вашим аккаунтам, обязательно проверьте, что вы общаетесь с официальной техподдержкой, чтобы не передать конфиденциальные данные мошенникам, отметили эксперты.

«Повторное использование телефонных номеров всегда связано с определенными рисками, и эта проблема не нова. В последнее время эта схема снова набирает популярность из-за распространения eSIM. Теперь пользователям не нужно идти в салон связи, чтобы оформить новый номер — все можно сделать онлайн. Если вы уже потеряли доступ к номеру телефона и не можете его восстановить, рекомендуем как можно скорее привязать аккаунты к новому номеру. Для приложений, которые хранят конфиденциальную информацию, необходимо настроить альтернативный способ авторизации, например через биометрические данные или почту. Если это возможно в сервисе, откажитесь от входа через СМС — это не самый надежный метод аутентификации, так как злоумышленники могут заполучить сообщение с помощью приемов социальной инженерии», - руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.