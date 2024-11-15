Общество

Пульмонолог рассказала, как распознать «тихую» пневмонию

В последнее время стали встречаться бактериальные пневмонии без классических симптомов, но это не значит, что они не требуют лечения. Об этом рассказала врач-пульмонолог клиник «Атлас» Марина Кеворкова.

Распознать бессимптомную пневмонию — задача, в первую очередь, врача, а не пациента, добавила она. Как правило, пневмония протекает с температурой выше 38°С, кашлем, общей слабостью. Кроме того, есть ряд лабораторных показателей.

Не стоит путать пневмонию (это бактериальное заболевание легких) с другими состояниями, которые тоже часто называют так (вирусное поражение легких, например, при COVID-19 и гриппе, интерстициальная пневмония, организующаяся пневмония), пишет агентство «Прайм».

Они, по словам пульмонолога, не имеют с пневмонией ничего общего и требуют «принципиально другой диагностики и лечения». Что касается бактериальной пневмонии, то иногда ее единственным симптомом может быть затяжной кашель - как сухой, так и с мокротой.

«Кашель как симптом, в целом, плохо поддается лечению, а при пневмонии стандартная терапия, как правило, вообще безуспешна», - замечает эксперт.

Также в сочетании с кашлем может отмечаться слабость, но незначительная, пациенты могут продолжать ходить на работу, жить в привычном ритме, ощущая лишь небольшой дискомфорт.

«Однако в каждом случае кашля более 7 дней сразу начинать прием антибиотиков (а пневмония лечится именно антибиотиками), конечно, не стоит», - говорит врач.

При подозрении на пневмонию надо обратиться к своему лечащему врачу, терапевту или пульмонологу. Специалист, сопоставив все симптомы, сможет оценить вероятность пневмонии и при необходимости назначить дополнительное обследование.