Общество

Медведь разорил 7 ульев в Островском районе. ФОТО

Медведь разорил 7 ульев в деревнях Гривы и Пентихи в Островском районе, сообщается в сообществе охотников и рыболовов в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сообщество охотников и рыболовов в соцсети «ВКонтакте»

«Островский район. Разорена медведем пасека из 7 ульев. Деревня гривы, деревня пентихи. Нужен телефон охотоведа, либо егеря, отвечающего за данный участок. Медведь как ходил там, так и ходит», - пишет очевидец.

В комментариях под записью поделились информацией, что подобные случаи были также зафиксированы в Пыталовском районе.