Общество

Россия отмечает День военной присяги 21 ноября

21 ноября отмечается новая памятная дата России – День военной присяги, установленная указом президента РФ № 238-ФЗ от 13 июня 2023 года «О внесении изменения в статью 1–1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»». Соответствующий закон был принят Государственной Думой 23 мая 2023 года и одобрен Советом Федерации 7 июня 2023 года.

Учреждение Дня направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу» и будет способствовать, по мнению авторов закона, «патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и формированию уважительного отношения к защитникам Отечества».

Дата праздника приурочена к изданию (10) 21 ноября 1721 года указа российского императора Петра I о присяге для различных должностей – о том, что каждый чин при определении на службу, должен принять клятву верности и преданности России. Делали это не только военные, но и гражданские и духовные лица – все, кто трудился на благо великой державы. Указ назывался «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Вообще под военной присягой понимают церемониальную торжественную клятву, даваемую каждым гражданином при поступлении на военную службу в вооруженные силы государства. Она существует с давних времен в большинстве стран мира, хотя и имеет в каждом государстве своё содержание и обряды, в зависимости от исторически сложившихся традиций того или иного народа. Но везде и во все времена главный смысл присяги сводился к одному – это торжественная клятва на верность. Вот и на Руси до указа Петра I такая традиция существовала, но теперь она была узаконена, и прописан её четкий порядок действий, пишет calend.ru.

С тех пор процедура военной присяги сохранялась в российской армии всегда. Даже в годы Великой Отечественной войны этот акт считался самым торжественным событием в жизни красноармейца.

Сегодня военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых сил РФ. Принимая присягу, он берёт на себя высокие обязательства, которые составляют смысл военной службы. Текст Военной присяги, утверждённый Федеральным законом РФ 1998 года: «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». Причём не только слова, но и атрибутика во время мероприятия имеют большое значение: военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, даёт военную клятву перед Государственным флагом России и Боевым Знаменем воинской части. А сам день приведения к Военной присяге является праздничным для воинской части.