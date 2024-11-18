Общество

Шел в Европу, попал в ЦВСИГ

Шли в Евросоюз по лесу – попали в руки к пограничникам. Таков наиболее частый жизненный сценарий нелегалов, ждущих своей участи в псковском Центре временного содержания иностранных граждан. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера выслушала несколько историй.

«Для хорошей жизни»

Пакистанцы Зака Уллах Вести (27 лет), Анас Шахзад (24 года) и Гульфам Кхан (30 лет) не знали друг друга до этого лета. Познакомились в псковском лесу. Еще на исторической родине организатор переброски нелегалов пообещал им беспроблемное попадание в Европу.

«Для хорошей жизни, - так парни отвечают на вопрос, зачем отправились в путь на другой край континента. - Организатор пообещал помощь. Он не сказал, что через Псков, сказали, что через Турцию».

Реальность оказалась несколько другой. Например, для Заки Уллаха прошел уже год с того момента, как он вышел за порог родного дома. «Гулял в разных странах», - так мужчина описывает прошедшее время.

Ни у него, ни у двух его товарищей по несчастью нет другого образования, кроме школьного. Постоянного заработка дома тоже не было, перебивались от случая к случаю. Вот и решили попытать счастья в Европе, наслышанные о текущих там молочных реках с кисельными берегами. Заверяют, что по прибытии планировали работать: хоть на заводе, хоть где. Еще дома Зака Уллах дважды предпринял попытку получить визу легально, оба раза вместо визы увидел отказ. У Анаса паспорта не было вовсе, а Гульфаму сказали, что быстрее и дешевле выйдет через посредника, то есть нелегально.

Четыре месяца назад эти трое повстречались в псковском лесу недалеко от границы с Эстонией — и со столь желанным Евросоюзом. Перед этим заплатили посреднику по 5 тысяч долларов. Проводник показал направление, в котором нужно идти и оставил троицу среди деревьев. Правда, одиночество пакистанцев в псковском лесу продлилось недолго и было нарушено местными пограничниками. Сценарий распространенный: организаторы обещают золотые горы бедным и малообразованным, забирают деньги (порой не просто последние – вся семья собирает нелегала в дорогу, надеясь, что его переезд станет общим счастливым билетом), а потом бросают наедине с проблемами. Спасибо, если не с прямой угрозой для жизни, как это случилось нынешним летом, когда пограничники обнаружили лодку с десятью индусами. Плавсредство болталось по волнам Теплого озера, перешейка между Чудским и Псковским. Его пассажиры тоже собирались в Эстонию, но в настоящее время уже выдворены домой.

А пакистанцы сейчас коротают дни в Центре временного содержания иностранных граждан. В этом году федеральное учреждение, находящееся в подчинении МВД, отмечает 20-летие, оно было первым подобным, открытым в стране. Сюда попадают те, кто утратил право на пребывание в России. Пару дней назад список стран, чьи граждане делают вынужденную остановку в Пскове, пополнился 78-м пунктом – африканской Республикой Джибути. Несколько ее граждан неделю плутали по невельским лесам, брошенные посредником, пока не вышли в деревню, изрядно истрепанные, где их накормили и отвели к пограничникам.

Прямо в руки пограничников

За годы работы сотрудники Центра повидали разного. И разных. Например, в прошлом году две кубинки, задержанные на последних сроках, родили во время содержания в Центре. Бывали тут и подопечные, справлявшие в стенах учреждения свое совершеннолетие.

«Эти люди не нашли себя в своем государстве», - делится наблюдениями о подопечных начальник Центра временного содержания иностранных граждан Александр Палагин.

Каждого ждет выдворение, депортация или реадмиссия – процедуры несколько различаются, но суть каждой в возвращении в страну гражданства. Иногда попасть домой удается только спустя несколько лет, проведенных в российской тюрьме. По уголовной статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» дают до 5 лет лишения свободы. Организаторам грозит до 10 лет. Правда, поймать их с поличным удается нечасто. Понимая риски, они не торопятся сопровождать нелегалов, попадающих прямо в руки пограничников. Однако спецслужбы все равно устанавливают личности организаторов незаконной миграции. Только в нынешнем году в отношении восьми из них Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области возбуждены уголовные дела, в половине случаев уже вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде лишения свободы, по остальным ведётся следствие.

За два десятка лет работы через псковский ЦВСИГ прошло около 5 тысяч человек, только в этом году Центр уже принял 550 нелегалов. Большинство из них к настоящему моменту отправлены в страны исхода. Прямо сейчас своей участи дожидаются 88 человек.

Решения российского правосудия ждут и трое пакистанцев. С ними мы общаемся через переводчика, специально для этого приехал индийский студент Каран Сингх, осваивающий в Новгороде лечение онкологии после изучения в Пскове лечебного дела.

По-русски молодой медик говорит прекрасно, вставляя в речь обороты, вроде «короче». Те, чью речь он переводит, не знают языка ни одной страны Евросоюза, куда направлялись – сориентироваться планировали на месте. По-русски выучили пока всего одно слово: «Сыпасыба». Его произносят минимум трижды в день. Во время пребывания в Центре они находятся на полном гособеспечении. На каждого в сутки бюджет тратит 1300-1400 рублей, включая трехразовое питание. Вот типичное меню дня: утром пшенная каша с маслом и чай с булочкой, в обед суп и пюрешка с котлеткой, на ужин плов.

«Здесь нормально, но скучаю по своей стране, по своей семье. Отца у меня нет, только дядя, он знает, что со мной случилось, а мама болеет, ей говорить не стали», - опускает с печалью голову Анас.

После возвращения домой пакистанцы намереваются вновь попытать счастья на дороге в Европу. «Верю в себя, и меня не остановить», - так переводится надпись на футболке одного из троицы. Заверяют, что в будущем сделают все легально.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой