Общество

Блогер-медик из Великих Лук примет участие в романтическом телешоу

Блогер из Великих Лук примет участие в романтическом реалити «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе телеканала.

Фотографии: «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» стартовал новый сезон «Богини сыска» — романтического реалити, в котором холостяк приходит домой к девушкам, которых никогда не видел, и выбирает, с кем пойти на свидание, только по содержимому квартиры.

Комментируют «обыски» блогеры Вика Чума, Илья Куруч, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

В новом выпуске примет участие 26-летняя Мария Петрова из города Великие Луки. Девушка имеет медицинское образование и развивает свой блог.

Понравится ли квартира Марии Петровой потенциальному жениху и согласится ли она пойти с ним на свидание — можно увидеть 21 ноября в 21:00 на телеканале «Суббота!».