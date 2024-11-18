Общество

Ремонтирующего общежитие в Себеже подрядчика признали недобросовестным

Подрядчика, исполнявшего капитальный ремонт общежития в Себеже, включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС.

В Псковское УФАС России поступили сведения, направленные Себежским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа, в отношении ИП для включения в реестр недобросовестных поставщиков в связи с принятием решения об одностороннем отказе от контракта на выполнение капитального ремонта общежития сотрудников учреждения.

Комиссия установила, что, согласно сведениям из ЕИС раздел «Электронное актирование», контракт исполнен ИП на 15% от цены контракта, при этом поставщик не предоставил информацию и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

Согласно сведениям из ЕИС, ИП заключено 28 контрактов, из них 1 – исполнен, 14 - на исполнении, 13 - прекращены, в том числе 9 по причине одностороннего отказа.

На момент рассмотрения, сведения об ИП включены в РНП трижды, что свидетельствует о систематическом нарушении условий контрактов. Комиссия Псковского УФАС России включила ИП в РНП сроком на 2 года.