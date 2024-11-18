До 1 декабря псковичи могут поменять страховщика пенсионных накоплений

Жители Псковской области, у которых имеются пенсионные накопления, до 1 декабря 2024 года могут сменить страховщика для управления этими средствами. С начала года этим правом воспользовались 650 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Управление пенсионными накоплениями осуществляется Социальным фондом России или негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Подать заявление о смене страховщика граждане могут через личный кабинет на портале Госуслуг при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области.
Граждане, которые хотят уточнить, какой страховщик (СФР или НПФ) в настоящее время управляет их пенсионными накоплениями, могут узнать необходимую информацию лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в МФЦ или онлайн, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.
Специалисты напомнили, что пенсионные накопления формируются у двух категорий граждан:
Также пенсионные накопления есть у женщин, которые направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, и у граждан, вносивших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.