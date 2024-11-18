Общество

До 1 декабря псковичи могут поменять страховщика пенсионных накоплений

Жители Псковской области, у которых имеются пенсионные накопления, до 1 декабря 2024 года могут сменить страховщика для управления этими средствами. С начала года этим правом воспользовались 650 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Управление пенсионными накоплениями осуществляется Социальным фондом России или негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Подать заявление о смене страховщика граждане могут через личный кабинет на портале Госуслуг при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области.

«Если гражданин выберет в качестве страховщика негосударственный пенсионный фонд, то сначала ему необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с этим фондом, после чего можно подавать заявление о смене страховщика. Если после подачи заявления гражданин передумал, то не позднее 31 декабря текущего года ему необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика. При этом обращаю внимание, что переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен не чаще, чем раз в пять лет», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Граждане, которые хотят уточнить, какой страховщик (СФР или НПФ) в настоящее время управляет их пенсионными накоплениями, могут узнать необходимую информацию лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в МФЦ или онлайн, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.

Специалисты напомнили, что пенсионные накопления формируются у двух категорий граждан:

мужчин 1953-1966 годов рождения, а также женщин 1957-1966 годов рождения. Работодатель перечислял за них страховые взносы с 2002 по 2004 годы;

работающих граждан, рожденных в 1967 году и позднее. За них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы. С 2014 года страховые взносы полностью направляются на формирование страховой пенсии.

Также пенсионные накопления есть у женщин, которые направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, и у граждан, вносивших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.