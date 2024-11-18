Общество

«Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 ноября.

Сегодня депутат Псковского областного Собрания по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу рассказала об эпидситуации в регионе, о работе регионального парламента и об актуальных проблемах округа №2.

Кроме того, ведущий Александр Савенко обсудил с гостьей студии, как можно решить проблему дефицита медицинских кадров в Псковской области.